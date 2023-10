ISTANBUL (dpa-AFX) - Die Türkei verhandelt nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der islamistischen Hamas entführten israelischen Geiseln. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus dem türkischen Präsidialamt. Der Prozess werde von Präsident Recep Tayyip Erdogan und den zuständigen Institutionen gesteuert. Wer genau an den Verhandlungen beteiligt ist und wie diese geführt werden, war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten türkische Medien darüber berichtet.

Terroristen hatten am vergangenen Samstag im Auftrag der im Gazastreifen herrschenden Islamistenorganisation Hamas Massaker mit mehr als 1200 Toten in israelischen Grenzorten und auf einem Musikfestival angerichtet. Rund 150 Menschen wurden in den Küstenstreifen verschleppt und werden dort als Geiseln festgehalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte am Donnerstag in einer Regierungserklärung, dass auch mehrere Deutsche unter den Geiseln der Hamas seien./apo/DP/stk