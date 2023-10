Österreichs Versicherer sind selbst gut auf einen Blackout vorbereitet, bieten aber kaum einschlägigen

Versicherungsschutz an.



Wien (APA-ots) - Österreichs Versicherungswirtschaft bereitet sich bereits intensiv auf die Risiken vor, die ein möglicher "Blackout" auf ihre Geschäfte mit sich bringt. Dies geht aus dem von der österreichischen Finanzmarktaufsicht FMA entwickelten und nun 2023 erstmals auf den Versicherungssektor angewandten "Blackout Maturity Level Assessment" hervor. Wie beim ersten Assessment, das 2022 bei Österreichs Pensionskassen durchgeführt wurde, fokussierte die Erhebung und Analyse bei den Versicherungsunternehmen auf drei Bereiche: "Vorbereitung", "Bewältigung & Reaktion" sowie "Wiederanlaufen und Wiederherstellung". Zusätzlich wurden noch die Maßnahmen zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Geschäftsgebarens evaluiert und erhoben, inwieweit Versicherungsprodukte Blackout-Schäden decken.



"In der komplexen, global vernetzten digitalen Welt kann ein Stromausfall Haushalte und Unternehmen für längere Zeit lahmlegen. Das gilt insbesondere auch für Finanzmärkte, ihre Infrastruktur sowie all ihre Marktteilnehmer," so der Vorstand der FMA, Helmut Ettl und Eduard Müller: "Dementsprechend wichtig ist es, dass sich alle, die auf diesen Märkten und für diese Märkte tätig sind, strukturiert und rechtzeitig auf die Bewältigung der damit einhergehenden Risiken vorbereiten. Das von der FMA selbstentwickelte Risikoanalyse-Tool ŽBlackout Maturity Level AssessmentŽ leistet hier wertvolle Hilfe, zeigt Schwachstellen auf und misst Fortschritte."