VERNIER (dpa-AFX) - Der Genfer Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan hat in den ersten neun Monaten 2023 einen geringeren Umsatz erzielt als im Vorjahreszeitraum. Zu schaffen machen dem Unternehmen nach wie vor die Wechselkurse und das Nordamerika-Geschäft. Doch die Situation entspannt sich allmählich.

Der Umsatz sank von Januar bis September um 3,5 Prozent auf 5,27 Milliarden Franken, wie der Lieferant von Aromen und Duftstoffen am Donnerstag mitteilte. Das Hauptproblem sind nach wie vor die Währungseinflüsse: So stieg der Umsatz organisch, also primär um Währungseinflüsse sowie einige wenige Zu- und Verkäufe bereinigt, um 2,9 Prozent.