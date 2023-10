Weltweite Epson-Studie Klimawandel als kritische Herausforderung, mit Technologie als Teil der Lösung / Generation COP steht Klimawandel optimistischer gegenüber (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Epson befragte für sein diesjähriges Klimabarometer rund

30.000 Menschen aus 39 Ländern. Damit wird das Barometer bereits zum dritten Mal

in Folge umgesetzt. Ein besonderes Augenmerk legt die Studie in diesem Jahr

jedoch auf die "Generation COP" - die Generation, die seit der ersten

Klimakonferenz im Jahr 1995 geboren wurde und die mit den zunehmenden Folgen des

Klimawandels groß geworden ist.



Die aktuelle Studie zeigt: Der Klimawandel wird von den Befragten über alle

Generationen und Ländergrenzen hinweg als das zentrale globale Problem genannt.

Erwartet wird von den Umfrageteilnehmer:innen jedoch, dass Technologie ein

entscheidender Faktor für dessen Lösung sein wird. In Deutschland sehen über die

Hälfte (55 Prozent) der Befragten den Klimawandel als das größte Problem an, mit

denen die Welt heute konfrontiert ist - das entspricht auch dem weltweiten

Durchschnittswert. Der Klimawandel positioniert sich damit noch vor der

Inflation (51 Prozent) und der Armut (41 Prozent). Die Umfrage fand im Juli 2023

statt, in Deutschland wurden über 1.000 Personen befragt.