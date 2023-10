dynaCERT erhält einen großen Folgeauftrag für den Einsatz seiner HydraGEN-Technologie im südamerikanischen Bergbau

Das Unternehmen wurde von H2 Tek darüber informiert, dass sich die eingegangenen Bestellungen auf insgesamt einhunderteinundsechzig (161) HydraGEN-Einheiten belaufen, die 2023 geliefert werden sollen. Die Bezahlung erfolgt in Form von Ratenzahlungen. Die von H2 Tek bestellten Einheiten sind für einen seiner Bergbaukunden mit Betriebsstätten in Südamerika vorgesehen.

Joao Araujo, Vice President of Global Operations und Partner bei H2 Tek, informiert: „Unser Kunde ist ein großes Bergbauunternehmen in Südamerika. Die HydraGEN-Technologie ist die ideale Lösung für den Anspruch des Kunden, seine Leistung mit der Nutzung sauberer Energie zu steigern und dabei die Treibhausgasemissionen sowohl im Betrieb als auch in der Wertschöpfungskette zu verringern. Dieses Projekt ist für uns lediglich der erste Schritt, um unseren Kunden bei seinen ESG-Zielen zu unterstützen.“

Diese Bestellungen der HydraGEN-Technologie, die H2 Tek für seinen Kunden bei dynaCERT aufgegeben hat, sind die Folge der von dynaCERT im Vorfeld bekannt gegebenen positiven Ergebnisse aus mehreren Pilotprojekten. H2 Tek hatte dynaCERT darüber informiert, dass die HydraGEN-Technologie des Unternehmens in bestimmten Bergbaubetrieben in Chile, Peru, Brasilien, Argentinien und Australien von H2 Tek installiert worden war. Bei diesen Installationen handelte es sich um Pilotprojekte, in deren Rahmen die zahlreichen Vorteile und Auswirkungen der HydraGEN-Technologie von dynaCERT auf Bergbaumaschinen getestet werden sollten. Die Absicht dahinter war, dass der Erfolg der Pilotprojekte der HydraGEN-Technologie den Weg für einen großflächigen Einsatz in Bergbaumaschinen und Bergbauflotten ebnen könnte. Im Anschluss an diese Pilotprojekte hat H2 Tek gegenüber dynaCERT angedeutet, dass es den Bergbau- und Ressourcenunternehmen, die an den Pilotprojekten zur Evaluierung der HydraGEN-Technologie von dynaCERT beteiligt waren – dazu zählte auch der Kunde, der die Aufträge erteilt hat – von sehr überzeugenden Ergebnissen berichtet hat.