GOLDMAN SACHS stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Traton von 19,30 auf 19,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im europäischen Investitionsgütersektor dürfte sich das organische Umsatzwachstum im dritten Quartal zum zweiten Jahresviertel verlangsamt haben, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Margen sollten bei den meisten Unternehmen stabil geblieben sein, gestützt von einem weiterhin positiven Preis/Kosten-Verhältnis./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2023 / 07:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 19,67EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Daniela Costa

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19,80

Kursziel alt: 19,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m