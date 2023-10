LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet will nach einem mäßigen Sommergeschäft beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus eine Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen. Zusätzlich zu einer neuen Bestellung von 157 Maschinen sicherte sich der Ryanair-Konkurrent 100 Optionen zum Kauf weiterer Flieger, wie er am Donnerstag in Luton nahe London mitteilte. "Das wird Easyjet ermöglichen, seine Flotte zu modernisieren und auch nach 2028 weiter zu wachsen", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren laut Mitteilung. Die Neuigkeiten konnten allerdings nicht über die gedämpften Sommermonate hinwegtäuschen, die für Fluggesellschaften die wichtigste Saison sind: Für die Easyjet-Aktie ging es am Vormittag um fast fünf Prozent abwärts.

Easyjet unterhält nach eigenen Angaben eine reine Airbus-Flotte mit rund 320 Maschinen. Wie bereits bekannt, sollen bis zum Geschäftsjahr 2029 fast 160 neue Maschinen aus der Modellfamilie A320neo geliefert werden. Neu kommen nun 56 A320neo-Maschinen sowie 101 Exemplare der Langversion A321neo hinzu. Der Vorstand will diese nutzen, um die alten Flieger in der kürzeren Version A319 auszumustern. Auch ältere A320-Modelle sollen ersetzt werden.