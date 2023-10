Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Digital Trust Insights 2024: 84 % der Unternehmen wollen ihr Budget für CyberSecurity erhöhen- 70 % haben in den letzten drei Jahren aufgrund von Datendiebstahl Verlustezwischen 100.000 und 20 Millionen Dollar erlitten- 92 % nutzen bereits integrierte Cyber-Technologie-Plattformen oder wollen siein den nächsten 2 Jahren implementierenDeutsche Unternehmen wollen 2024 zunehmend in ihre Cyber-Security-Fähigkeiteninvestieren. Das ist eine zentrale Erkenntnis aus der jüngsten Ausgabe derjährlich erscheinenden globalen "Digital Trust Insights"-Studie. DieWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC hat für die Neuauflage derUntersuchung weltweit 3.876 Organisationen zu verschiedenen Aspekten derCybersicherheit befragt. 84 % der befragten Unternehmen aus Deutschland wollenihr Budget für den Bereich um mindestens 5 % erhöhen (global: 79 %). EineKürzung des Budgets planen hingegen nur 4 % - im Vorjahr waren es noch 24 %.Generative KI nimmt im Zuge der Investitionen eine wichtige Rolle ein: InDeutschland planen in den nächsten zwölf Monaten 75 % der Befragten GenAI-Toolsfür die Cyberabwehr einzusetzen (global: 69 %). "Der Krieg in der Ukraine unddie damit einhergehenden Folgen verändern in Kombination mit der raschenDigitalisierung und neuen EU-Regularien die Art und Weise wie Unternehmen überCyberresilienz denken. Die Wachsamkeit ist gewachsen - und damit sind es auchdie Investitionen", sagt Grant Waterfall, Partner sowie Cyber Security & PrivacyLeader bei PwC Deutschland und EMEA.Zunehmende Regulierung erhöht Druck auf FührungskräfteNeben den erhöhten geopolitischen Risiken spielt auch die dynamischeRegulierungslandschaft eine wichtige Rolle für den Anstieg derCyber-Security-Budgets. So sieht beispielsweise die NIS-2-Richtlinie vor, dassFührungskräfte persönlich für die wirksame Beaufsichtigung vonCyber-Security-Risiken haftbar gemacht werden können. 84 % der deutschenUnternehmen erwarten in diesem Zusammenhang erhöhte Compliance-Kosten (global:75 %). Im Finanzsektor erfordert die DORA-Verordnung (Digital OperationalResilience Act) von Führungskräften ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit fürdigitale Risiken. "Viele Unternehmen haben inzwischen verstanden, dass sie inAnbetracht der kommenden Regularien handeln müssen - nicht nur, um ihreBetriebsabläufe oder Reputation zu schützen, sondern auch aufgrund der hohenfinanziellen Folgen bei Verstößen", sagt Grant Waterfall.Finanzielle Schäden durch Cybervorfälle nehmen zuDem wachsenden Bewusstsein für die IT-Sicherheit im eigenen Unternehmen gehen