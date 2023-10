Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) -- Mit 100 Venture Capital (VC)-Fondsinvestments finanzierte KfW Capital mehr als1.900 Start-ups.- Bereits mehr als 1,9 Mrd. EUR für das VC-Ökosystem bereitgestellt.- Rd. die Hälfte sind im Tech-Bereich aktiv und mehr als ein Drittel dererreichten Start-ups arbeiten an nachhaltigen Innovationen.- KfW Capital leistet Beitrag zur nachhaltigen und digitalen Transformation undder Entwicklung eines wettbewerbsfähigen VC-Ökosystems.KfW Capital feiert am kommenden Sonntag, den 15.10.2023, das fünfjährigeJubiläum: Seit Start im VC-Markt hat KfW Capital mit Unterstützung desERP-Sondervermögens, des Zukunftsfonds und Mitteln der KfW bereits in über 100VC-Fonds mehr als 1,9 Mrd. EUR investiert. Damit gehört KfW Capital zu dengrößten VC-Fondsinvestoren in Europa und stärkt im Bundesauftrag nachhaltig dasVC-Ökosystem in Deutschland, indem Start-ups und innovativeTechnologieunternehmen durch kapitalkräftigere VC-Fonds besseren Zugang zuKapital erhalten. Die VC-Fonds, an denen KfW Capital beteiligt ist, investierenmehr als das 4-fache des von KfW Capital eingebrachten Kapitals in Start-ups undinnovative Technologieunternehmen in Deutschland. Insgesamt finanzierten dieVC-Fonds bereits mehr als 1.900 Start-ups; rd. die Hälfte der erreichtenStart-ups sind im Tech-Bereich aktiv, mehr als ein Drittel arbeitet an besonders"nachhaltigen" Innovationen - in den Bereichen Mobilität, Medizin, Wasserstoff,Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, Klimatechnologie, KI (Künstliche Intelligenz)und Quantentechnologie."Wir leben im Jahrzehnt der Entscheidung, um den Wandel zu einer nachhaltigen,digitalen und resilienten Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich zu bewältigen.Mit KfW Capital haben wir seit fünf Jahren einen auf Venture Capitalspezialisierten, hoch professionellen Fondsinvestor zur Seite, der dieFinanzierungsbedingungen für Start-ups und innovative Technologieunternehmenwesentlich verbessert: Beteiligungen an über 100 VC-Fonds und damit mittelbar anmehr als 1.900 Start-ups sind ein großartiger Erfolg. Mit Unterstützung desBundes tragen wir so dazu bei, die für den Standort Deutschland so wichtigeInnovationskraft zu steigern", sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender derKfW und Aufsichtsratsvorsitzender von KfW Capital."Für die Gründung von KfW Capital hätte es im Rückblick betrachtet keinenbesseren Zeitpunkt geben können: Die Dringlichkeit der nachhaltigen unddigitalen Transformation ist seit 2018 stetig deutlicher geworden, und damitauch die Notwendigkeit, den Venture Capital-Markt entsprechend zu stärken, um