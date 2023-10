NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus angesichts der geplanten Übernahme des US-Industriezulieferers Destaco auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Dies sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg, die langfristige Strategie - STAR 2030 - zu implementieren und das Industrie-Geschäft zu stärken, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/la

