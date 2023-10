Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn/Berlin (ots) - Im Zuge des im Juli in Kraft getretenenHinweisgeberschutzgesetzes müssen Unternehmen ihren Mitarbeitenden einenrechtskonformen und leicht erreichbaren Meldekanal anbieten, damit diese sicherauf Missstände und Rechtsverstöße hinweisen können. Der Gesetzgeber hat dazu einumfangreiches Maßnahmen- und Richtlinienpaket geschnürt, das vieleOrganisationen vor technische und personelle Herausforderungen stellt. Dieschlanke und kostengünstige Lösung: Eine Komplettdienstleistung, dieEinrichtung, den technischen Betrieb und die fachliche Betreuung des internenMeldekanals umfasst."Große Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden müssen die neuen Regelungenab sofort umsetzen. Mittelständische Unternehmen mit 50 bis 249 Beschäftigtenhaben bis 17. Dezember 2023 Zeit, ein funktionierendes Hinweisgebersystemeinzuführen. Ansonsten droht ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro", sagtRechtsanwalt Holger Heuschen von der Bonner FinLegal - Rechtsanwaltsgesellschaftfür die Finanzbranche mbH. Der Jurist rät, die Vorgaben schnell und präziseumzusetzen, denn: "Neben der technischen Infrastruktur sind die Prozesserechtssicher zu gestalten, um eventuelle Schadenersatzansprüche oder sogarBußgelder zu vermeiden. Entscheidend ist, wie eine Meldung entgegengenommen,verarbeitet und weitergeleitet wird. Ganz wichtig ist zudem die Vertraulichkeit.Sollten Informationen unrechtmäßig nach außen dringen, kann sich das Bußgeldnoch einmal deutlich erhöhen."Effiziente Komplettlösung für UnternehmenUnternehmen müssen diese Meldestelle nicht intern einrichten, sondern können zurErfüllung der gesetzlichen Pflichten auch externe Hilfe in Anspruch nehmen.FinLegal bietet hierfür insbesondere KMU bis zu 500 Mitarbeitenden einrechtssicheres System und garantiert eine vertrauensvolle und umfassendeBetreuung. Selbstverständlich erfüllt die FinLegal-Lösung alle gesetzlichenAnforderungen an Vertraulichkeit und Datenschutz."Die Unternehmen können sich unkompliziert bei uns anmelden und müssen nichtselbst neue Strukturen aufbauen. Das wirkt sich positiv auf die Kosten aus. Undweil FinLegal als objektiver Dritter auftritt, sind Interessenkonflikteausgeschlossen. Wir stellen die Unabhängigkeit des Hinweisgeberschutzsystemssicher - und damit auch die Akzeptanz der Meldestelle in der Belegschaft", sagtFinLegal-Chef Heuschen. Ein weiterer Vorteil der Komplettlösung: Der neueMeldeweg kann positive Impulse im Unternehmen setzen. Denn viele Führungskräftewussten bisher nichts von möglichen Rechtsverstößen. Jetzt erhalten sieschneller Informationen und können so frühzeitig interne Veränderungen anstoßen.Das ist ein wichtiger Aspekt der Risikofrüherkennung und unterstützt eine