Microsoft soll knapp 29 Milliarden US-Dollar an Steuern nachzahlen, fordert IRS

Das Unternehmen teilte am Mittwoch in einer offiziellen Erklärung mit, dass es mit den vorgeschlagenen Anpassungen seiner Steuererklärungen nicht einverstanden sei und gegen die Entscheidung Berufung einlegen werde.

Der Streit dreht sich um eine Prüfung der Verrechnungspreise durch die US-Steuerbehörde IRS im Jahr 2012. Die Verrechnungspreise sind eine Methode, mit der Unternehmen ihre Gewinne in Steueroasen verschieben und so die US-Körperschaftssteuer umgehen. Damals hatte Microsoft Gewinne in Milliardenhöhe in Länder wie Puerto Rico verschoben, ein US-Territorium mit einem viel niedrigeren Körperschaftssteuersatz.

Das Unternehmen habe seine Struktur und seine Geschäftspraktiken seit den Jahren, die von der Prüfung betroffen waren, geändert, so dass die vom IRS aufgeworfenen Fragen für die Art und Weise, wie die Einkünfte derzeit verbucht werden, nicht relevant seien, sagte Daniel Goff, ein Vizepräsident von Microsoft, in einem Blogbeitrag.

Goff schrieb, dass Microsoft seit fast einem Jahrzehnt mit dem IRS zusammenarbeite, um Fragen zu klären, wie das Unternehmen Einnahmen und Ausgaben für Steuerzwecke zuordnet. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington, sagte, dass die vorgeschlagene zusätzliche Steuerrechnung in Höhe von 28,9 Milliarden US-Dollar nicht die im Rahmen des Tax Cuts and Jobs Act von 2017 gezahlten Steuern enthalte, was die Summe um bis zu zehn Milliarden US-Dollar reduzieren könnte.

"Wir sind der festen Überzeugung, dass wir im Einklang mit den Regeln und Vorschriften des IRS gehandelt haben und dass unsere Position durch die Rechtsprechung gestützt wird", sagte Goff in dem Artikel. "Wir begrüßen den Abschluss der Prüfungsphase durch den IRS, der uns die Möglichkeit gibt, diese Fragen in der Berufungsabteilung des IRS zu klären, einer separaten Abteilung des IRS, die für die Beilegung von Steuerstreitigkeiten zuständig ist".

Die Microsoft-Aktie schloss in New York bei 332,42 US-Dollar und zeigte sich im nachbörslichen Handel kaum verändert.

Autoren: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion