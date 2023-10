Wirtschaft Dax baut Gewinne etwas aus - Zinsängste verschwinden

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter zugelegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.565 Punkten berechnet, 0,7 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



Die größten Gewinne gab es bei Fresenius, Siemens Energy und Heidelberg Materials. Entgegen dem Trend gab es bei einigen Werte auch Verluste, am stärksten bei den Banken. "Die Marktteilnehmer preisen derzeit das Zinsanstiegsrisiko aus den Aktienmärkten aus und sehen sowohl in Europa als auch den USA die Wahrscheinlichkeiten eines Zins-Tops als gegeben an", sagte Marktexperte Andreas Lipkow.