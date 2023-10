Nach Terrorangriff: Israel friert Krypto-Konten der Hamas ein

Israelische Behörden hatten bereits im Mai knapp 200 Kryptokonten bei Binance beschlagnahmt, darunter welche mit angeblichen Verbindungen zum sogenannten Islamischen Staat, einer dschihadistischen Terror-Miliz. Binance bestätigte die Zusammenarbeit mit den israelischen Behörden, wenngleich Mitbegründerin Yi He kommentierte, sie habe "keine politische Einstellung" und müsse mit den Behörden kooperieren. Binance steht in den USA vor einer Reihe von Klagen, die sich unter anderem um die Rolle der Kryptobörse bei Hamas-Transaktionen drehen.

Egal ob auf Darknet-Handelsplätzen, für Betrug oder zur Terrorfinanzierung: Kryptowährungen stehen bei Kriminellen hoch im Kurs. Das verdeutlicht der jüngste verheerende Großangriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel. Die Islamisten werben auf Social Media um Kryptospenden. Nun hat die Cybereinheit der israelischen Polizei in Zusammenarbeit mit dem Verteidigungsministerium eingegriffen und die entsprechenden Konten eingefroren. Das berichteten die Behörden am Dienstag. Konkret geht es dabei laut einem Polizeisprecher um Walltes auf der weltgrößten Kryptobörse Binance.

Auch andere islamistische Terrorgruppen wie Palestinian Islamic Jihad (PIJ) und die shiitische Hisbollah-Miliz im Libanon haben in den vergangenen Monaten große Geldbeträge in Form von Kryptowährungen erhalten, so die israelischen Behörden weiter. Laut einer Analyse der Londoner Blockchainfirma Elliptic haben Kryptowallets, die in Verbindung mit PIJ gebracht werden, zwischen August 2021 und Juni dieses Jahres 93 Millionen US-Dollar erhalten. An die Hamas sollen 41 Millionen US-Dollar an Kryptospenden geflossen sein.

Die US-Blockhain-Analysefirma TRM bringt die nun beschlagnahmten Adressen in Verbindungen mit Börsen im Iran, in Syrien und dem Irak. Diese Einsichten zeigen, dass Behörden dank moderner Analysewerkzeuge Kryptotransaktionen immer einfacher verfolgen können. Tatsächlich hat die Hamas bereits vor Monaten in Spendenaufrufen darauf hingewiesen, keine Bitcoin mehr annehmen zu wollen. Stattdessen wollen die Terroristen auf andere Coins setzen, da es besonders leicht sei, die größte und älteste Digitalwährung nachzuverfolgen.

BTC zu USD wird aktuell mit einem Minus von -1,61 % und einem Kurs von 26.761$ gehandelt.

Autor: tl für die wallstreetONLINE Zentralredaktion