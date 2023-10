BlackRock: ''Die US-Anleihekrise ist noch lange nicht vorbei“

Es ist eine düstere Prognose, welche die Finanzmarkt-Experten von BlackRock dem US-Anleihemarkt in Aussicht stellen. Sie gehen davon aus, dass ''die schlimmste US-Anleihekrise der Geschichte noch lange nicht vorbei ist'', wie der Online-Dienst Markets Insider berichtet.

Gründe hierfür seien vor allem die Inflation, die Zinserhöhungspolitik der Fed und die steigende Schuldenlast der USA, welche den Markt belasten. Seit Anfang 2022 hat die Zentralbank die Leitzinsen bereits um mehr als 500 Basispunkte angehoben, um den Druck auf die Verbraucherpreise einzudämmen – und damit so stark wie seit den 1980er Jahren nicht mehr. Dadurch werden Langläufer aus Investorensicht zunehmend unattraktiver, da sich die lange Bindung und erzielbare Rendite (Laufzeitprämie) für sie entsprechend weniger rechnen. In ihrem aktuellen, aktualisierten Anlageausblick für das vierte Quartal beschreiben die BlackRock-Experten unter der Leitung von Philipp Hildebrand die Konsequenz, die sie aus den aktuellen Entwicklungen ziehen: ''Wir halten uns von langfristigen US-Anleihen auch nach ihrem Anstieg fern.'' Stattdessen nehme man kürzer laufende Papiere gezielter ins Visier, da diese hohe Renditen bei relativ geringem Risiko aufweisen. So bringen zweijährige Treasuries derzeit rund 4,95 Prozent, wie Markets Insider schreibt.

Die BlackRock-Experten sind nicht die Einzigen, die eine anhaltende Krise des US-Anleihemarkts befürchten. So hat unter anderem der milliardenschwere Investor Ray Dalio bereits im Juni davor gewarnt, dass die USA am Beginn einer ''klassischen späten, großzyklischen Schuldenkrise'' stehen, die es erschweren werde, Käufer für Anleihen zu finden. Ähnliche Bedenken haben auch der viel beachtete Ökonom Nouriel Roubini geäußert, sowie Strategen der Bank of America, unter der Leitung von Michael Hartnett.

