XORTX gibt bekannt, dass das unabhängige Beratungsunternehmen ISS Aktionären empfiehlt, für den Beschluss hinsichtlich der Aktienkonsolidierung zu stimmen

- Aktionäre, die Fragen haben oder Unterstützung bei der Stimmabgabe ihrer Aktien benötigen, sollten sich telefonisch unter +1-877-452-7184 oder per E-Mail unter assistance@laurelhill.com an den Berater und Vertreter von XORTX, die Laurel Hill Advisory Group, wenden.

Calgary (Alberta), den 12. Oktober 2023 / IRW-Press / – XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein klinisches Pharmaunternehmen im späten Stadium, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass Institutional Shareholder Services Inc. („ISS“) den Aktionären des Unternehmens empfohlen hat, bei der Sonderversammlung der Aktionäre von XORTX, die am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023 um 10 Uhr (Calgary-Zeit) unter der Anschrift 3710 – 33rd Avenue NW, Calgary, Alberta, Kanada T2L 2M1 stattfinden wird, FÜR den geplanten Beschluss hinsichtlich der Aktienkonsolidierung zu stimmen.

Dr. Allen Davidoff, CEO von XORTX, sagte: „Das Management und das Board of Directors möchten alle Unklarheiten ausräumen, die durch das Informationsrundschreiben und die jüngste Pressemitteilung hinsichtlich der bevorstehenden Sonderversammlung der Aktionäre entstanden sein könnten, bei der die Zustimmung der Aktionäre zur Konsolidierung der Aktien des Unternehmens eingeholt wird. Zur Klarstellung: Bei der Sonderversammlung der Aktionäre soll eine Konsolidierung der Aktien des Unternehmens in einem Bereich von 0 bis zu 9:1 genehmigt werden, was eine Option ist, die dem Unternehmen zur Verfügung steht, um seinen guten Ruf aufrechtzuerhalten und die Anforderungen der NASDAQ in puncto Mindestgeldkurs von 1,00 USD weiterhin zu erfüllen. Die Genehmigung der Konsolidierung bedeutet nicht, dass dies ein unumkehrbarer Prozess ist, selbst wenn die Aktionäre zugestimmt haben, da das Management und das Board of Directors entscheiden können, mit der Konsolidierung nicht fortzufahren. Sollten die Aktien von XORTX z. B. mehr als zehn Tage lang zu einem Kurs von über 1,00 USD gehandelt werden, wäre es nicht erforderlich, den Reverse Split durchzuführen. Obwohl es nicht die Präferenz des Managements und des Board of Directors ist, die Aktien des Unternehmens zu konsolidieren, sind wir weiterhin bestrebt, XORTX so bald wie möglich NASDAQ-konform zu machen.“