Continentale Sachversicherung Erweiterter Schutz für Wärmepumpen, Balkonkraftwerke und Co

Dortmund (ots) - Die Continentale hat ihre ausgezeichneten Wohngebäude- und

Hausratversicherungen um den Schutz von Wärmepumpen und Balkonkraftwerken

erweitert - bei gleichbleibendem Beitrag. So ist es für die Absicherung egal, ob

eine Wärmepumpe am Haus angebracht ist oder nur auf dem Grundstück steht. "Als

moderner Sachversicherer passen wir unsere Produkte stetig dem technischen

Fortschritt an und entwickeln sie im Sinne unserer Kunden weiter", sagt Dr.

Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der Continentale.



In beinah 60 Prozent der neuen Wohngebäude wurden nach Informationen von

Statista 2022 Wärmepumpen eingebaut. Für den Versicherungsschutz war dabei

bisher entscheidend, ob die Pumpen im oder am Haus angebracht sind. Im XXL- und

TOP-Schutz der Continentale Wohngebäudeversicherung ImmoGuard können sie nun

auch auf dem gesamten Grundstück stehen. Der Schutz besteht, sobald sie auf dem

Grundstück montiert wurde. Abgesichert ist zusätzlich zu den klassischen

Gefahren der Diebstahl der Anlage bis 18.000 Euro (XXL) oder 25.000 Euro

(TOP-Schutz).