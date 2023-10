NuGen Medical ernennt Branchenführer Ian Heynen zum CEO

Herr Heynen ist in der Medizintechnikbranche als leistungsstarker Führungsexperte anerkannt und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung von technologieorientierten Unternehmen, einschließlich operativen Neugründungen, Sanierungsprojekten und Firmen mit überdurchschnittlichem Wachstum. Herr Heynen ist mit der Beaufsichtigung und Verwaltung der GuV-Strukturen bei nordamerikanischen und internationalen Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen bzw. Niederlassungen und Bruttoumsätzen von bis zu über 600 Millionen Dollar bestens vertraut. Er verfügt über außergewöhnliche Fachkenntnisse in der kommerziellen Umsetzung im Medizintechnikbereich und entwickelt und implementiert überzeugende Strategiepläne durch den Aufbau und die Ausrichtung der Organisation auf strategische Wachstumsziele mit Gewinnorientierung.

Vor allem war Herr Heynen maßgeblich an der Gründung und am Wachstum des Start-ups Sentinelle Medical beteiligt, wo er den multinationalen Käufer Hologic Inc. ins Boot holte. Bei Hologic Inc. bekleidete er mehrere Posten, bis er schließlich als amtierender President für die Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Kanada, Lateinamerika und den asiatisch-pazifischen Raum zuständig war und ein internationales Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen und Niederlassungen leitete, das mit über 1.000 Führungskräften einen Bruttoumsatz von über 600 Millionen Dollar erwirtschaftete.

Herr Heynen hat ein CMA-MBA-Kombinationsprogramm (Graduate Gold Medalist) an der Wilfrid Laurier University in Toronto (Ontario) absolviert und kann einen Masterabschluss in technischer Chemie von der University of British Columbia in Vancouver (British Columbia) vorweisen. Darüber hinaus hat er ein Diplom als Bachelor of Applied Science im Fach technische Chemie von der University of Waterloo (Waterloo, Ontario).