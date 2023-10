US-Verbraucherpreise steigen erneut an! Kerninflation geht jedoch zurück

Ohne die volatilen Nahrungsmittel- und Energiepreise stieg die Kerninflation im Monatsvergleich um 0,3 Prozent und im Zwölfmonatsvergleich um 4,1 Prozent, was genau den Erwartungen entsprach. Die politischen Entscheidungsträger legen mehr Gewicht auf die Kerninflation, da sie in der Regel bessere Vorhersagen über langfristige Trends erlaubt.

Der Verbraucherpreisindex CPI, der die Kosten einer Vielzahl von Waren und Dienstleistungen misst, ist im Monatsvergleich um 0,4 Prozent gestiegen. Über die letzten 12 Monate stieg der CPI um 3,7 Prozent. Das ist mehr als Analysten erwartet hatten: Sie hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,3 Prozent bzw. 3,6 Prozent gerechnet.

"Starten wir mit dem Positiven: Die Core-Inflation ist den sechsten Monat in Serie gefallen. Damit ist sie jetzt auf dem niedrigsten Stand seit August 2021. Ansonsten sind die neuen Inflationsdaten zumindest eine kleine Enttäuschung für die Börsen," kommentiert Thomas Altmann von QC Partners die Zahlen.

Und weiter: "Nach dem Geschmack der Börsianer sind sowohl die Monats- als auch die Jahresrate um mindestens ein Zehntel zu hoch ausgefallen. Die heutige Verfehlung der Erwartung reicht sicherlich nicht aus, um das Thema einer weiteren Zinserhöhung wieder auf die Agenda zu setzen. Die heutigen Inflationsdaten unterstreichen aber einmal mehr, dass die Zinsen in den USA noch für längere Zeit hoch bleiben werden. Damit wird eine Fortsetzung der jüngsten Erholung sowohl an den Aktien- als auch an den Rentenmärkten umso schwieriger."

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion