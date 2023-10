Weltspartag 2023 Inflation strapaziert Sparfähigkeit (FOTO)

Berlin (ots) - Die Hürden für die Zukunftsvorsorge bleiben derzeit hoch. Das

trifft insbesondere diejenigen, die mit dem Erwerb einer Wohnimmobilie für ihre

Zukunft vorsorgen wollen. Das ist das Fazit einer Studie des Bundesverbandes der

Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) zum Sparverhalten anlässlich

des Weltspartages am 30. Oktober 2023. "Trotz der hohen Inflation halten die

Deutschen am Vorsorgesparen fest. Aber ihre Sparanstrengungen halten mit dem

inflationsbedingten Kaufkraftverlust nicht Schritt. Das zeigt sich besonders am

Immobilienmarkt, bei dem hohe Preise die Eigentumsbildung immer mehr

erschweren", so BVR-Präsidentin Marija Kolak.



Das Eigenheim ist laut einer für den BVR durchgeführten, repräsentativen Umfrage

eine effektive Vorsorge. Eigentümer können demnach mit durchschnittlich 239 Euro

im Monat fast doppelt so viel sparen wie Mieter. "Der Mittelschicht wird der Weg

zum Eigenheim jedoch verbaut", so Kolak weiter. "Die Kosten sind zu hoch und die

staatlichen Auflagen zu umfangreich. Dabei muss wegen der durch Zuzug wachsenden

Bevölkerung dringend mehr gebaut werden", mahnt die BVR-Präsidentin.