vdp und Drees & Sommer aktualisieren und erweitern Benchmarking für Top 15%-Kriterien bei Immobilien

Berlin (ots) - Kooperation dient dem Nachweis der Taxonomiekonformität beim

Erwerb und Eigentum an Immobilien



Damit Kreditinstitute bei der Finanzierung von Bestandsgebäuden und bei der

Analyse ihrer Immobilienkreditportfolien weiterhin nachvollziehbar und

transparent deren Taxonomiekonformität überprüfen können, haben der vdp und das

Beratungsunternehmen Drees & Sommer das am Markt etablierte Top 15%-Benchmarking

aktualisiert. Zudem wurde es um zusätzliche Kennwerte für Energie und

CO2-Emissionen erweitert. Das Benchmarking berücksichtigt nun aktuelle

regulatorische Vorgaben wie das kürzlich fortgeschriebene Gebäudeenergiegesetz.



Bereits seit April 2022 unterstützen der vdp und Drees & Sommer mit dem

Benchmarking Finanzmarktteilnehmer und die Immobilienwirtschaft beim Nachweis

der Taxonomiekonformität in Bezug auf die in der Taxonomie hinterlegte

Wirtschaftsaktivität "Erwerb und Eigentum an Immobilien". Konkret werden dabei

Benchmarks zur Erfüllung der sogenannten Top 15%-Kriterien für Immobilien in

Deutschland (Wohn- und Nichtwohngebäude) abgeleitet. Als taxonomiekonform gilt

ein Gebäude, wenn es u.a. in Bezug auf den Primärenergiebedarf zu den besten 15%

des nationalen oder regionalen Gebäudebestands gehört.