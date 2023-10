Deutschland taumelt

Wenn jedes Land in Europa wirtschaftlich wächst und man sich über Deutschland lustig macht, dann liegt etwas verdammt im Argen. Das Newsportal Bloomberg titelte in dieser Woche, dass in Deutschland dreckige Kohlekraftwerke wieder angeschmissen werden, damit in Deutschland im nächsten Winter das Licht anbleiben kann. Ganz wertfrei haben die Wähler in Bayern und Hessen ihre Abstimmung auch zu einer Abstimmung zur deutschen Energiepolitik gemacht. Und je schlimmer es in den Ländern wird aus Sicht der Ampel, desto näher ist womöglich deren Ende – noch vor 2025. Dies wiederum könnte Wechselhoffnungen zur CDU und damit eine deutliche Änderung der Energiepolitik verstärken.

An dieser Stelle wären wir beim Euro. Denn dieser könnte gegen den US-Dollar eigentlich eine prima Zeit haben. Die Amerikaner stümpern sich durch die Institutionen und Demokraten und Republikaner geben beim möglichen Shutdown ein peinliches Bild ab. So etwas müsste ungeachtetet aller Zinspolitik eigentlich die heimische Währung schädigen. Tut es im Vergleich zum Euro aber nicht und dies schon seit einiger Zeit nicht. Denn eine grausame Energiepolitik der größten Volkswirtschaft in Europa drückt den Euro mehr als politisches Unvermögen der beiden Parteien in den USA den Dollar schädigen könnte. Der Einäugige gewinnt.

Einige Jahre ist es schon her, dass der Euro angesichts der Griechenland-Krise in großen Turbulenzen war. Im Herbst 2023 verliert er gegen den Dollar und die Schwäche hat einen Namen. So verliert der Euro im Spätsommer 2023 gegen den US-Dollar und auch gegen manch andere Währung an Wert. Von den 20 größten Industrienationen taumelt eine einzige 2023 im Rezessionsterrain und das ist Deutschland. Jenes Deutschland, dessen energiepolitische Wende die Wirtschaftsleistung ganz offensichtlich planiert. Natürlich könnte man auch die Sichtweise vertreten, dass Deutschland einfach etwas Pech hat und es 2023 nicht so recht laufen mag aufgrund des Konsums und Corona-Nachwehen. Bloß würden diese Argumente für die anderen 19 Länder der G20 auch gelten. Die haben jedoch keine Energiewende Marke Ampel hingelegt.