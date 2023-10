Adcore begrüßt Amit Konforty als neuen Chief Financial Officer

TORONTO, ON / 12. Oktober 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise ermöglicht ("Effortless Marketing"), gab heute bekannt, dass Herr Amit Konforty, CPA, der derzeit als Finanzdirektor von Adcore tätig ist, mit Wirkung vom 11. November 2023 zum Finanzvorstand des Unternehmens befördert worden ist. Herr Konforty wird Herrn Sadot ersetzen, der von seiner Position als Chief Financial Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 10. November 2023 zurückgetreten ist und das Unternehmen verlassen wird.

Herr Konforty ist ein erfahrener zertifizierter Rechnungsprüfer mit über einem Jahrzehnt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Unternehmen. Er kam vor fast eineinhalb Jahren zu Adcore und war zunächst als Controller des Unternehmens tätig. Seitdem ist Herr Konforty in seine derzeitige Rolle als Finanzdirektor aufgestiegen. Bevor er zu Adcore kam, hatte Herr Konforty die Position des Finanzdirektors bei El-Al Israel Airways Ltd.

Omri Brill, CEO von Adcore, kommentierte: "Wir freuen uns, die Ernennung von Amit Konforty zum Chief Financial Officer von Adcore bekannt zu geben. Amits fundiertes Fachwissen und seine Vertrautheit mit unseren Finanzprozessen werden einen nahtlosen Übergang gewährleisten. Er wird in den kommenden Wochen eng mit unserem derzeitigen Chief Financial Officer, Yatir Sadot, zusammenarbeiten, um diesen Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Wir möchten Herrn Sadot unseren herzlichen Dank für seine unschätzbaren Beiträge aussprechen und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Unternehmungen."

Aktuelles über die israelischen Geschäftsaktivitäten des Unternehmens

Adcore bringt seine tiefe Trauer über die tragischen Ereignisse der letzten Woche in Israel zum Ausdruck. Die Gedanken von Adcore sind bei den Opfern des Terrors und ihren Angehörigen in dieser erschütternden Zeit. Adcore verpflichtet sich weiterhin, seine Mitarbeiter zu unterstützen und ihr Wohlergehen und ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das Unternehmen versichert, dass seine Geschäftsaktivitäten in Israel stabil sind und weiterlaufen. Das Unternehmen ist dankbar für die Unterstützung und das Vertrauen, das seine Partner und Stakeholder Adcore in diesen schwierigen Zeiten entgegenbringen.