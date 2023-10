DRV warnt vor verheerenden Folgen durch SUR / Genossenschaften trotzen Herausforderungen Weinjahrgang 2023 wird sehr gut (FOTO)

Berlin (ots) - Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) freut sich auf die

genossenschaftlichen Weine des Jahrgangs 2023. "Die Verbraucherinnen und

Verbraucher dürfen hervorragende Genossenschaftsweine aus allen deutschen

Anbaugebieten erwarten", sagte der Vorsitzende des DRV-Fachausschusses

Weinwirtschaft, Henning Seibert, beim Weinempfang des Verbands in Berlin. Dies

sei angesichts der Herausforderungen in diesem Jahr keine

Selbstverständlichkeit. "Das Jahr lässt sich auf die Formel bringen: Sehr gute

Qualität trotz größter Hürden", so der Vorstandsvorsitzende der

Winzergenossenschaft Moselland. Trockenphasen, lange Regenperioden sowie daraus

resultierender Schädlingsbefall und Krankheiten hätten die Arbeit in den

Weinbergen fordernd gemacht. Seibert: "Die Winzerinnen und Winzer haben mit viel

Aufwand und Selektion eine hervorragende Ernte in die Keller der

Genossenschaften gebracht. Die hohe Qualität im Fass und später im Glas ist dann

verdienter Lohn. Chapeau für diese großartige Arbeit."



An den anwesenden Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gewandt, warnte der

DRV vor pauschalen Reduktionszielen von Pflanzenschutzmitteln sowie einem

Komplettverbot für sensible Gebiete: "Ein so anspruchsvolles Vegetationsjahr wie

2023 untermauert, wie wichtig Pflanzenschutzmittel für die Sicherung von Ertrag

und Qualität sind", betonte DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp. Er appellierte

an Özdemir: "Es braucht die kritische Überprüfung des EU-Vorschlags zur

nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (SUR) und die Neudefinition

von sensiblen Gebieten." Holzenkamp machte deutlich: "Wenn es bei den EU-Plänen

bleibt, sind die Folgen für den deutschen Weinbau, Mitarbeitende, Verbraucher

und für den Tourismus verheerend. Brachliegende Flächen prägen dann ehemalige

Kulturlandschaften."