Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Eine niedrige Arbeitslosigkeit stützt die Lohnentwicklung und treibt tendenziell die Inflation. Die Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen. Jüngste Äußerungen ranghoher Notenbanker deuten auf künftig stabile Zinsen hin. Mehrere Fed-Zentralbanker vertraten die Auffassung, dass der deutliche Anstieg der Zinsen am Anleihemarkt den Kampf gegen die Inflation erleichtere./la/bgf/men

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zuletzt kaum verändert. In der vergangenen Woche stagnierte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe bei 209 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 210 000 Anträgen gerechnet. Die Hilfsanträge bewegen sich damit weiter auf niedrigem Niveau. Insgesamt hat sich der US-Arbeitsmarkt zuletzt robust gezeigt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer