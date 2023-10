Queclink Empowers Industries, auf ganzer Linie mit IoT Expertise auf der IoT Tech Expo

Neu auf der IoT Tech Expo, einer globalen IoT-Veranstaltung für Fachleute, die in diesem sich schnell entwickelnden Sektor die Nase vorn haben wollen, nahm Queclink in diesem Jahr zum ersten Mal an der Messe teil und präsentierte vor allem seine Fähigkeit, Abläufe zu revolutionieren, die Konnektivität zu fördern und letztendlich eine intelligentere Zukunft für Unternehmen aller Art zu gestalten.

SHANGHAI, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Geräten und -Lösungen, nahm an der IoT Tech Expo 2023 in Amsterdam teil und demonstrierte seine Kompetenz im Bereich der IoT-Konnektivität. Mit seinen innovativen Industrieroutern und der KI-gesteuerten Dashcam (KI-gesteuerte Dashcam), die die Aufmerksamkeit der Teilnehmer aus einer Vielzahl von Branchen auf sich zogen, bestätigt Queclink seinen Platz an der Spitze der IoT-Revolution.

Das Unternehmen stellte am Stand eine Reihe von Industrieroutern aus, die für die sich entwickelnden Konnektivitätsanforderungen von Unternehmen in industriellen Umgebungen entwickelt wurden. Die robusten, hochleistungsfähigen Router sind zuverlässig, stabil und kompatibel mit mehreren Protokollen, einschließlich Modbus, MQTT, HTTP usw., was die Anpassungsfähigkeit und das Fernmanagement in allen Arten von Anwendungen ermöglicht.

Ein weiteres herausragendes Merkmal an Queclink's Stand war die Video-Telematiklösung, die KI-gesteuerte Dashcam. Durch die Kombination von fortschrittlichen KI-Algorithmen mit Echtzeit-Überwachungsfunktionen, die von der LTE Cat 6-Mobilfunktechnologie unterstützt werden, kann die Kamera die Sicherheit von Fahrzeugen erheblich verbessern, was mit Beifall aufgenommen wurde. Flottenbetreiber waren besonders von der Fähigkeit der Dashcam fasziniert, die Müdigkeit des Fahrers zu ermitteln, gefährliche Straßenverhältnisse zu erkennen und Unfälle zu reduzieren.

Auf der Veranstaltung zeigte Queclink auch ein E-Bike-Modell in Zusammenarbeit mit seinem Partnerunternehmen NINEBOT. Das E-Bike, das in Queclinks neuestes E-Mobilitätsprodukt SC350MG integriert ist, ermöglicht ein intelligentes Management, da es direkt mit dem Controller und dem Batteriemanagementsystem (BMS) über CAN- oder UART-Anschluss kommuniziert.

Das Unternehmen begrüßte an seinem Stand sowohl große Partner und Kunden als auch kleine und mittelständische Unternehmen, was auf die zunehmende Nutzung und Verbreitung des IoT in größerem Maßstab hinweist. Während sich der IoT-Markt entwickelt und ausweitet, entwickelt sich die Konnektivität von einer typischen Überlegung für Flotten, Vermietungsdienste und Hersteller zu einem allgemeinen Thema für Unternehmen aller Größen, einschließlich Geflügelmetzgereien, Drohnenflotten und mehr.

Neben der Präsentation seiner außergewöhnlichen Produkte hatte Queclink die Möglichkeit, sich mit hochkarätigen Experten für Edge Computing, KI und Datenmanagement zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Durch die Zusammenarbeit mit Branchenführern in diesen Bereichen stellt Queclink sicher, dass seine IoT-Lösungen stets auf dem neuesten Stand der Innovation sind. Das Engagement des Unternehmens für Zusammenarbeit und Wissensaustausch positioniert es als zuverlässigen Partner im IoT-Ökosystem.

Während Queclink in die Zukunft blickt, bleibt sein Engagement für die Vernetzung mit Branchenexperten und die neuesten Möglichkeiten und Trends ungebrochen. Dieses Engagement stellt sicher, dass seine Lösungen weiterhin an der Spitze des Designs und der Herstellung von IoT-Hardware stehen und es der Branche ermöglichen, im Zeitalter der vernetzten Geräte und der digitalen Transformation erfolgreich zu sein.

