Bundesregierung will Einsatz von überlangen Lastwagen verlängern

BERLIN (dpa-AFX) - Überlange Lastwagen sollen auch in den kommenden Jahren auf Straßen in Deutschland fahren dürfen. Wie das Bundesverkehrsministerium am Donnerstag mitteilte, soll der Einsatz von Lang-Lkw des sogenannten Typs 1 zunächst um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2026 verlängert werden. Dazu habe das Ministerium nach einer Abstimmung innerhalb der Bundesregierung einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der nun in die Länder- und Verbändeanhörung gehe.

