WIEN/AUGSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) - Die österreichische Bundesbahn ÖBB übernimmt die in Bayern und Baden-Württemberg aktive Tochtergesellschaft des britischen Bahnkonzerns Go-Ahead. "An den aktuellen Angeboten und Fahrplänen ändert sich bei Go-Ahead Deutschland nichts", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.