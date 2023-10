Forum Moderne Landwirtschaft gewinnt The Culivated B als neues Mitglied (FOTO)

Berlin (ots) - Das Forum Moderne Landwirtschaft

(https://www.moderne-landwirtschaft.de/) (FML) gewinnt The Cultivated B als

neues Mitglied. Damit erweitert das FML seine Kompetenz im Bereich der

innovativen Biotechnologie und baut seine Rolle als Vermittler zwischen

Verbraucher:innen, Landwirt:innen und der Agrarbranche weiter aus.



Das Forum Moderne Landwirtschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht moderne

Landwirtschaft zu zeigen, wie sie ist. Ziel ist, sie erlebbar und sichtbar zu

machen und mit der Gesellschaft zusammenzubringen. Damit die Landwirtschaft in

Deutschland Akzeptanz und Wertschätzung erfährt, fördert das FML den Dialog

zwischen Landwirt:innen und Verbraucher:innen. Dafür benötigt es starke

Partnerschaften - wie jetzt mit The Cultivated B.