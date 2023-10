NEW YORK (dpa-AFX) - Leicht über den Erwartungen liegende Inflationsdaten haben am Donnerstag den jüngsten Aufwärtsdrang an den US-Aktienmärkten gebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Handel um 0,35 Prozent auf 33 687 Punkte nach. Er beendete damit die Erholung, die den Dow vier Börsentage in Folge nach oben getrieben hatte. Am US-Anleihemarkt legten die Renditen wieder zu, nachdem sie zuletzt nachgegeben hatten.

Die Verbraucherpreise in den USA stiegen im September gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,7 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt eine Abschwächung auf 3,6 Prozent erwartet. "Der Inflationsrückgang gerät ins Stocken", schrieb Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Die Energiepreise wirkten nach Rückgängen im Frühjahr und Sommer nun wieder inflationstreibend.