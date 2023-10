Mitarbeitern die Angst vor der Sichtbarkeit auf Social Media nehmen Ein Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Apotheken (FOTO)

Lampertheim (ots) - Apotheken erleben derzeit den signifikantesten Wandel in den

letzten hundert Jahren: Ihre Branche ist zu einem absoluten Verdrängungsmarkt

geworden - gewinnen können allerdings nur jene Inhaber, die am meisten in

Sichtbarkeit investieren. Aus seiner Zusammenarbeit mit mehr als 300 Apotheken

weiß Nicolas Klose, Gründer und Geschäftsführer der Klose Consulting GmbH,

jedoch: Nur durch ein Team, das der Sichtbarkeit im Netz positiv gegenübersteht,

kann die hierfür notwendige Online-Präsenz geschaffen werden. Wie aber gelingt

es Apothekeninhabern, ihrem Team die Angst vor der Online-Welt zu nehmen und sie

für das Thema zu begeistern?



Der Großteil der Apothekeninhaber ist auf den digitalen Wandel schlecht

vorbereitet und steht vor der dringenden Notwendigkeit, umgehend Maßnahmen zu

ergreifen. Denn während Versand- und Online-Apotheken bereits beträchtliche

Summen in Marketingaktivitäten investieren, hinken ihre traditionell

ausgerichteten Berufskollegen in dieser Hinsicht noch ordentlich hinterher -

nicht selten besitzen sie bestenfalls eine simple Website nach "Schema F". "Auch

klassische Apotheken müssen sich auf die Gegebenheiten des digitalen Zeitalters

einstellen - andernfalls werden sie dem wachsenden Konkurrenzdruck auf Dauer

nicht mehr standhalten können", betont Nicolas Klose, einer der Gründer und

Geschäftsführer der Klose Consulting GmbH.