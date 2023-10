Südostasien und Indien dürften laut dem neuesten Bericht von LUXASIA und Kearney die lukrativsten Wachstumsmärkte für Luxuskosmetik im asiatisch-pazifischen Raum sein

SINGAPUR, 12. Okt. 2023 /PRNewswire/ -- Das globale Beratungsunternehmen Kearney und LUXASIA, der führende Omnichannel-Markenhersteller im asiatisch-pazifischen Raum, haben kürzlich ein Whitepaper mit dem Titel „Hyperwachstum in der asiatischen Luxuskosmetiklandschaft erschließen" (Unlocking hyper-growth in Asia's Luxury Beauty Landscape) veröffentlicht, in dem die Chancen, Herausforderungen und Lösungen für Luxusmarken in Asien beleuchtet werden. Daraus geht hervor, dass Südostasien (SEA) und Indien kurz davor stehen, der nächste „Goldrausch" in der Luxuskosmetik zu werden und bis 2026 ein Marktpotenzial von 7,6 Milliarden US-Dollar zu erreichen, mit einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 11 % zwischen den Jahren 2021 und 2031.[1] Dieses starke Wachstum wird sich voraussichtlich fortsetzen, wobei sich die Marktgröße innerhalb von 10 Jahren fast verdreifachen wird.