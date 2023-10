(Im 1. Absatz (letzter Satz) ist ein fehlendes Wort ("habe") eingefügt worden.)

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die deutsche Außenwirtschaft zu Investitionen aufgerufen, um auch in instabilen Zeiten zukunftsfähig zu bleiben. "Den Aufschwung, den wir jetzt schaffen müssen, müssen wir ganz stark aus eigener Kraft schaffen", sagte Habeck am Donnerstag vor Wirtschaftsvertretern in Berlin. Die Zeiten, in denen man billiges Öl aus Russland bezogen habe und sich auf den chinesischen Absatzmarkt verlassen konnte, seien vorbei.

"Die Welt ist in einem schlechten Zustand. Und wenn die Welt in einem schlechten Zustand ist, ist das schlecht für die Außenwirtschaft, schlecht für den Handel", hielt der Grünen-Politiker fest. Die Folgen des Ukraine-Kriegs seien etwa für die gesamte Weltwirtschaft spürbar, in Deutschland besonders.

"Wir müssen bereit sein, mehr zu investieren und Geld in die Hand zu nehmen." Das könne auch bedeuten, teurer einzukaufen und neue Märkte zu erschließen.

Engen wirtschaftlichen Beziehungen zu China erteilte Habeck trotz zunehmender Spannungen jedoch längst keine Absage. "Wandel durch Handel ist immer noch eine gute Idee", sagte der Minister, räumte jedoch ein, dass das Prinzip unter Druck geraten sei. Wo man "Klumpenrisiken" erkenne, müssten diese möglichst vermieden oder reduziert werden./swe/DP/men