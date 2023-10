HUNTSVILLE, Ala., 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker, ist in seine neue globale Zentrale auf dem Campus des HudsonAlpha Institute of Biotechnology in Huntsville, Alabama, umgezogen. Parallel zu diesem Umzug hat die Zell- und Gentherapieabteilung des Unternehmens, AllCells, ihren neuen Hauptsitz in Alameda, Kalifornien, eingerichtet. Darüber hinaus führt Discovery Olink Explore HT Proteomic Services ein und stellt eine völlig neue digitale Plattform vor.

Mit Unterstützung des Bundesstaates Alabama und HudsonAlpha hat Discovery sein neues, globales 93.000 Quadratmeter großes Hauptsitz-Gebäude in Huntsville eröffnet. Diese besondere Einrichtung vereint die Bioprobenprodukte von Discovery und die multiautomatischen Biomarker- und Analysedienste unter einem Dach. Discovery bietet Zugang zu einem der weltweit größten Bioprobenbestände sowie zu führenden Genomik-, Proteomik-, Molekularpathologie-, Durchflusszytometrie- und Zellbiologietechnologien in einem Umfang, der F&E-Programme unterstützt - von der Validierung von Zielassays bis hin zu den größten globalen klinischen Studien, die entweder einzelne oder aufeinander folgende Technologiebewertungen erfordern. Die Aufbewahrungskette der Proben verbleibt in dieser einzigen Einrichtung, wodurch eine erstklassige Qualität und die Einhaltung strenger gesetzlicher Vorschriften gewährleistet werden.

Die AllCells Division of Discovery ist außerdem in ihren neuen Abteilungshauptsitz in 1640 South Loop Rd Suite 250, Alameda, CA 94502, umgezogen. Die neue AllCells-Einrichtung bietet:

Eine Steigerung der Abholkapazität um 20 % für eine schnellere und effizientere Auftragsabwicklung.

Reinräume für die Herstellung und Verarbeitung von Zellen, die den EU-Normen entsprechen.

Ein verbessertes Spendererlebnis mit einfacher Zugänglichkeit, ausreichenden Parkplätzen und einer modernen und einladenden Atmosphäre.

Das Proteome Center von Discovery hat die Plattform Olink Explore HT in seine Dienste integriert. Explore HT kann über 5.300 Proteine messen, den Durchsatz auf Tausende von Proben pro Woche erhöhen und Daten viermal schneller liefern als frühere Generationen. Diese Technologie ergänzt die bestehenden Möglichkeiten des Proteome Centers, wie Olink Explore, Target, Focus, Flex, Massenspektrometrie und Luminex-basierte Dienste erheblich.