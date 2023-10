Locus Robotics ernennt neue Führungskräfte zur Unterstützung des globalen Wachstums und zum Ausbau der weltweiten Führungsposition in der Lagerautomatisierung

Kian Sin Ng bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Leitung von Teams und der Optimierung von Lieferkettenabläufen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum mit. Als GM of APAC wird er das strategische Wachstum und den Kundenerfolg von Locus in dieser Region überwachen. Zuvor war Kian in leitenden Positionen bei DHL Supply Chain und Singapore Post tätig, wo er Innovationen in der Lagerautomatisierung und Logistik vorantrieb.

Als Chief Legal Officer wird Joel Collins die weltweiten juristischen Aktivitäten von Locus leiten. Collins war als Chief Legal Officer/General Counsel sowohl in privaten als auch in öffentlichen Unternehmen tätig. Zuvor war er Chief Legal Officer bei Benefitfocus und Chief Legal Officer & SVP of Business Development bei Quick Base.

„Kian und Joel haben beide eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Führung von leistungsstarken Teams und der Beratung von Unternehmen in Wachstumsphasen", sagte Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Ihr Fachwissen wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere marktführenden Robotiklösungen weiter ausbauen, um Kunden auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, ihre Lager- und Abwicklungsvorgänge zu transformieren."

Die Ernennungen folgen auf ein Jahr des Rekordwachstums für Locus Robotics, in dem Locus als erstes Unternehmen der Branche den Meilenstein von 2 Milliarden Picks erreichte und auf mehr als 230 Standorte weltweit expandierte. Die Lösungen von Locus führen zu massiven Produktivitätssteigerungen, Arbeits- und Kosteneinsparungen bei führenden Marken in den Bereichen Einzelhandel, E-Commerce, Logistik, Gesundheitswesen und Industrie.

„Wir freuen uns, Kian Sin und Joel im Locus-Team begrüßen zu dürfen", sagte Denis Niezgoda, Vice President EMEA & APAC von Locus Robotics. „Ihre umfassende Erfahrung und ihre bewährten Führungsqualitäten werden uns dabei helfen, das Wachstum und den Erfolg unseres Unternehmens weltweit als weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen weiter voranzutreiben."

Informationen zu Locus Robotics

Locus Robotics ist der weltweit führende Anbieter von revolutionären Lagerautomatisierungslösungen auf Unternehmensebene, die leistungsstarke und intelligente autonome mobile Roboter (AMRs) enthalten, die mit menschlichen Mitarbeitern zusammenarbeiten, um die Produktbewegungen und die Produktivität um das 2-3-fache zu steigern. Die Lösung von Locus, die drei Jahre in Folge in die Inc. 500-Liste aufgenommen und mit mehr als 25 Branchen- und Technologiepreisen ausgezeichnet wurde, steigert die Produktivität bei der Auftragsabwicklung erheblich, senkt die Betriebskosten und verbessert die Qualität, Sicherheit und Ergonomie der Arbeitsplätze für die Mitarbeiter.

Locus Robotics unterstützt mehr als 100 der weltweit führenden Marken und ist an mehr als 250 Standorten auf der ganzen Welt im Einsatz. Das Unternehmen ermöglicht es Einzelhändlern, 3PLs und Speziallagern, die immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der heutigen Fulfillment-Umgebungen effizient zu erfüllen und zu übertreffen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.locusrobotics.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1440363/Locus_Robotics_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/locus-robotics-ernennt-neue-fuhrungskrafte-zur-unterstutzung-des-globalen-wachstums-und-zum-ausbau-der-weltweiten-fuhrungsposition-in-der-lagerautomatisierung-301955129.html