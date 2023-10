Huawei und seine Industriepartner stellen die Weichen für die weltweite kommerzielle Einführung von RedCap

DUBAI, VAE, 12. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Beim Global Mobile Broadband Forum (MBBF) 2023 veröffentlichten Huawei und seine Industriepartner die neuesten kommerziellen RedCap-Erfolge, die beweisen, dass RedCap weltweit in großem Maßstab in die kommerzielle Nutzung eingestiegen ist. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein der RedCap-Branche. Aktuell haben mehr als 10 Betreiber aus sieben Ländern auf der ganzen Welt RedCap kommerziell getestet. Die Anzahl der RedCap-Verbindungen soll in den nächsten drei Jahren bei über 100 Millionen liegen und eine neue Grundlage für digitale Verbindungen konsolidieren, die die Entwicklung neuer 5G-Anwendungen vorantreiben.