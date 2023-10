Mobilität Nachhaltig denken, smart lenken

Mannheim (ots) - Veranstaltungsempfehlung: Zweite "Nationale Konferenz für

betriebliche Mobilität" am 22. und 23. November in München / spannende Keynotes,

Impulsvorträge, Panel-Talks und Workshops zu aktuellen Themen



Am 22. und 23. November ist es so weit und der Bundesverband Betriebliche

Mobilität e. V. (BBM) richtet die zweite nationale Konferenz für betriebliche

Mobilität (NaKoBeMo) aus. Dabei geht es vor allem darum, die Mobilität in

Unternehmen nachhaltig und zukunftsorientiert zu verändern.