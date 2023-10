Wirtschaft Dax lässt nach - Gas und Öl teurer

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.425 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem Tagesstart im Plus hat der Dax nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten am Nachmittag ins Minus gedreht. "Auch wenn die Inflationsdaten aus den USA heute etwas stärker ausgefallen sind als erwartet, die Hoffnung der Anleger auf eine Zinspause im November und gar das Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank lebt weiter", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets, das Börsengeschehen. "Die Wahrscheinlichkeit eines Zinsschrittes auf der kommenden Sitzung ist von 50 Prozent vor vier Wochen auf jetzt nur noch 12 Prozent gesunken. Damit wurde auch der Höhenflug der Renditen am US-Anleihemarkt gestoppt", so Oldenburger.