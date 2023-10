jobmesse deutschland tour hebt am Flughafen München ab / Premiere der jobmesse munich airport im Juni 2024 (FOTO)

München (ots) - Die jobmesse deutschland tour wird ab 2024 neben der jobmesse

münchen, die seit über 15 Jahren erfolgreich stattfindet, ein zweites

Recruiting-Event in der bayrischen Landeshauptstadt veranstalten. Location der

"1. jobmesse munich airport" wird am 29./30.06. das Terminal 2 des gleichnamigen

Flughafens sein. Gemeinsam mit der Flughafen München GmbH als

Veranstaltungspartner ist auch hier ein Karriere-Wochenende mit Angeboten für

Bewerber aller Generationen und Qualifikationen geplant.



Wie kommt es zu der Messe an einem der laut Umfragen besten Flughäfen der Welt?

Jost Lammers, Vorsitzender der Geschäftsführung und Arbeitsdirektor der

Flughafen München GmbH, erklärt dazu: "Als Unternehmen der Luftverkehrsbranche

müssen wir derzeit mit Personalengpässen umgehen. Neue Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig zu binden, wird auch in Zukunft eine

große Herausforderung bleiben. Gemeinsam mit der Agentur Barlag etablieren wir

am Flughafen München deshalb die jobmesse munich airport, mit der wir für

berufliche Tätigkeiten mit Luftverkehrsbezug begeistern wollen. Als Ausrichter

der jobmesse deutschland tour und renommierter Karrieremesse-Veranstalter mit

langjähriger Expertise konnten wir uns keinen besseren Partner vorstellen."