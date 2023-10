Biogas-Importe Aufbau einer Deutsch-Ukrainischen Biomethan-Kooperation (FOTO)

Berlin (ots) - Biomethan hat ein großes Potenzial für unsere Energieversorgung,

das häufig unterschätzt wird. Der Branchenverband der Gas- und

Wasserstoffwirtschaft Zukunft Gas und das Zentrum Liberale Moderne haben die

Chancen einer Biomethan-Partnerschaften mit der Ukraine genauer unter-sucht:

Eine solche Partnerschaft hätte für beide Seiten große Vorteile. Für einen

florierenden Biomethan-Handel gilt es jedoch noch einige Hürden zu überwinden.

In einem heute vorgestellten Policy Paper werden die Chancen und Hindernisse

einer Deutsch-Ukrainischen Biomethan-Partnerschaft beleuchtet.



Die Ukraine und Deutschland wollen beide bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral

sein. Biomethan spielt hier eine oft unterschätzte Rolle. Dabei ist es in Teilen

von Industrie, Verkehr aber auch in der Strom- und Wärmeversorgung unverzichtbar

und kann gleichzeitig die Resilienz des Gesamtsystems stärken. Mit seinen großen

Agrarflächen verfügt die Ukraine über ein immenses Potenzial für die effiziente

Bereitstellung großer Biomethan-Mengen: Bis 2030 hält die Ukraine die

Erschließung von 10 bis 54 Terrawattstunden (TWh) für möglich. Langfristig, auch

nach dem Beseitigen von Kriegsschäden, beträgt das Gesamtpotenzial der

Biomethan-Produktion bis zu 220 TWh. Zu einem großen Teil kann diese Energie aus

landwirtschaftlichen Reststoffen gewonnen werden.