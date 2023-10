USA schicken erneut Flugzeugträger nach Südkorea

Der Flugzeugträger soll bis Montag bleiben. Er ist normalerweise im japanischen Yokosuka stationiert. Südkorea und die USA halten regelmäßig gemeinsame Militärmanöver ab. Die "USS Ronald Reagan" hatte am Montag und Dienstag zusammen mit südkoreanischen und japanischen Marineschiffen an trilateralen Seeübungen in internationalen Gewässern vor der Südküste der koreanischen Halbinsel teilgenommen. Schon im März war der Flugzeugträger "USS Nimitz" in Südkorea gewesen. Im Juni hatten die USA ein Atom-U-Boot geschickt.

Nordkorea, das die USA als feindselig einstuft, ist wegen seines Atomwaffenprogramms harten internationalen Sanktionen unterworfen. Auch in diesem Jahr hat es wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet./dg/DP/men