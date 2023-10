Union veröffentlicht Internetseite zu 'Deutschlandpakt'

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem geplanten Spitzentreffen am Freitagabend in Berlin mit Kanzler Olaf Scholz macht die Union mit einer eigenen Internetseite auf ihre Forderungen zum "Deutschlandpakt" aufmerksam. "Herr Bundeskanzler, handeln Sie!", heißt es auf einer Seite, die am Donnerstagabend unter deutschlandpakt.cducsu.de zu erreichen war. Seit der "Deutschlandpakt"-Ankündigung des SPD-Politikers seien 36 Tage vergangen, war dort zu lesen. Zuvor hatte die "Rheinische Post" berichtet.

Ein Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion sagte der Zeitung: "Auf deutschlandpakt.de wollen wir die Bürgerinnen und Bürger über die Vorhaben und Anträge informieren, die CDU/CSU für dringend notwendig halten für einen Deutschlandpakt."