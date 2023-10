Erste Sonderflüge für Deutsche aus Israel gelandet

Die Lufthansa hatte zugesagt, am Donnerstag und Freitag jeweils bis zu vier Flüge aus Tel Aviv anzubieten. Jeweils zwei sollten nach Frankfurt und nach München gehen. Als Abflugzeiten waren an beiden Tagen 13.30 Uhr, 14.30 Uhr, 16.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ortszeit) vorgesehen. Es wurde damit gerechnet, dass die Flüge eine Kapazität von insgesamt etwa 1000 Menschen pro Tag haben./czy/DP/men

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, am Donnerstag hätten insgesamt 950 Deutsche und ihre Familienangehörigen Israel verlassen können. Neben den vier Sonderflügen der Lufthansa an dem Tag sei als weitere Ausreiseoption eine Fähre von Israel nach Zypern organisiert worden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erste Sonderflug der Lufthansa aus Israel ist am Donnerstagabend auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. An Bord sind 370 Deutsche. Die Sondermaschine war am Mittag in Tel Aviv gestartet. Busse standen in Frankfurt bereit, um die Menschen vom Rollfeld zu bringen. Eine zweite Maschine landete in München.

