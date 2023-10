Ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb der bisherigen Rekordstände von 932,00 US-Dollar könnte der Broadcom-Aktie demnächst Aufwärtspotenzial an 984,59 und darüber sogar in den Bereich von 1.081,02 US-Dollar verschaffen. Gespannt darf man hierbei auf die Reaktion der Marktteilnehmer um 1.000 US-Dollar sein. Sollte jedoch das Vorhaben scheitern und Broadcom unter 800,00 US-Dollar zurückfallen, bliebe lediglich ein Test des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 752,83 US-Dollar auszurufen. Anzeichen für ein derartiges Szenario liegen derzeit nicht vor.

Fazit:

Erst nachhaltige Wochenschlusskurse deutlich über den Rekordständen von 923,18 US-Dollar würden für einen Folge Anstieg an 984,59 und später rund 1.000 US-Dollar sprechen. Um hiervon möglichst stark zu profitieren, könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM3SYM zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf 120 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 14,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, vorläufig aber auch das Niveau von 913,00 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 6,05 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung deshalb unerlässlich.