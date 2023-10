WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat nach eigenen Angaben bei seinem Besuch in Israel auch die humanitäre Lage in Gaza angesprochen. Man habe sich darüber unterhalten, wie die "humanitären Bedürfnisse der in Gaza lebenden Menschen" geschützt werden könnten, "während Israel seine legitimen Sicherheitsoperationen durchführt", sagte Blinken am Donnerstag nach Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und Israels Präsident Izchak Herzog.

Blinken in Israel Habe auch über humanitäre Lage in Gaza gesprochen

