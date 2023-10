WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat die Angriffe der Hamas in Israel auf Nachfrage mit den Terroranschlägen in den USA am 11. September 2001 verglichen. "Wenn Sie dies im Verhältnis zur Größe der israelischen Bevölkerung betrachten, entspricht das zehn Anschlägen des 11. Septembers", sagte Blinken in Tel Aviv auf die Frage eines Reporters nach einem solchen Vergleich und den Folgen der Terroranschläge von damals. "Natürlich ist jede dieser Situationen sehr unterschiedlich. Und es ist wichtig, das nicht zu vergessen", sagte Blinken. Bei den Anschlägen vom 11. September 2001 (auch als 9/11 bekannt) kamen in New York, am Pentagon in Washington und in Pennsylvania fast 3000 Menschen ums Leben./nau/DP/he