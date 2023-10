Die Daten zur Inflation in den USA heute etwas höher, aber nicht hoch genug, um die Fed bei ihrer November-Sitzung zu einer weiteren Anhebung der Zinsen zu zwingen - aber dennoch steigen Dollar und Renditen und die Aktienmärkte (vor allem Nasdaq) zugleich. Das ist mehr als ungewöhnlich, denn normalerweise bedeuten ein steigender Dollar und steigende Renditen schwächere Aktienmärkte. Wer hat also Recht, wer "lügt"? Die Fed jedenfalls kann sich nach den heutigen Daten zur Inflation nicht zurück lehnen - vor allem die von Powell immer wieder Bedeutung der "supercore" (Teuerung im Dienstleistungssektor ohne die Kategorie shelter) ist im September um +0,6% angestiegen. Die Botschaft der heutige Daten lautet: die Inflation geht nicht so schnell nach unten, wie sich die Optimisten das erhofft hatten. Unterdessen zieht der Israel-Krieg immer weitere Kreise..

Hinweise aus Video: