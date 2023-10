US-Senator im Auftrag Ägyptens? Verschärfte Anklage gegen Menendez

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der Korruptionsanklage gegen US-Senator Bob Menendez haben die Staatsanwälte ihre Vorwürfe verschärft. In einer zweiten Anklage werfen sie dem 69-Jährigen vor, im Auftrag der ägyptischen Regierung gearbeitet zu haben. Der einflussreiche Politiker, seine Frau Nadine und ein ägyptischer Geschäftsmann hätten sich "vorsätzlich und wissentlich zusammengeschlossen, verschworen und verbündet", damit Menendez "als Agent eines ausländischen Auftraggebers fungiert, nämlich der ägyptischen Regierung". Das geht aus am Donnerstag veröffentlichten Gerichtsunterlagen hervor.

Zuletzt hatte Menendez angesichts einer vorausgegangenen Korruptionsanklage vor Gericht in New York auf nicht schuldig plädiert, wie auch seine Ehefrau und zwei Geschäftspartner. Der demokratische Senator für den Bundesstaat New Jersey musste seinen Pass abgeben und eine Kaution in Höhe von 100 000 US-Dollar hinterlegen.