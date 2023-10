(neu: Dementi aus Teheran)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung und der Golfstaat Katar sollen sich Medienberichten zufolge darauf geeinigt haben, dem Iran angesichts der Angriffe der Hamas den Zugang zu sechs Milliarden US-Dollar zu verwehren. Das habe der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo am Donnerstag den Demokraten von Präsident Joe Biden im Repräsentantenhaus mitgeteilt, berichtete unter anderem die "Washington Post" unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür nicht.

Das Nachrichtenportal Nur-News, das dem iranischen Sicherheitsrat nahesteht, wies die Darstellung zurück. "Die Vereinbarung bleibt in Kraft", hieß es in einem Artikel am Donnerstag.