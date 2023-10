Übergeordnet herrscht bereits seit April letzten Jahres und einem Kursstand von 71,86 US-Dollar ein intakter Abwärtstrend bei Dow, den Tiefpunkt markierte der Wert bei 43,04 US-Dollar im Oktober letzten Jahres. Von dort startet zwar eine Erholungsbewegung an die zentrale Hürde von rund 60,00 US-Dollar, der laufende Abwärtstrend drückte das Papier jedoch wieder gen Süden. Ein vielversprechender Ausbruchsversuch Ende Juli endete nur wenig später erneut in Gewinnmitnahmen, diese führten den Wert auf rund 50,00 US-Dollar wieder zurück in den ursprünglichen Abwärtstrend talwärts. Hier mehren sich die Zeichen auf einen weiteren Ausverkauf, da augenscheinlich kein stabiler Boden etabliert werden kann.

Käufer ziehen Liquidität ab